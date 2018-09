di Luigi Ricci

RIETI - Come da pronostico i padroni di casa di Brindisi si aggiudicano 75-67 la semifinale del Trofeo Elio Pentassuglia sulla Zeus Energy Group Npc che domani pomeriggio alle 17.45 affronterà nella finale per il 3° posto i turchi del Sakarya.



La squadra del coach Alessandro Rossi ha ben figurato e non ha assolutamente recitato il ruolo della vittima sacrificale davanti a un'avversaria di categoria superiore e imbottita di stranieri. Assente Casini per motivi familiari ma sarà a Brindisi domani per il match contro il Sakarya.



Brindisi è stata impegnata a lungo nei primi due quarti, terminati 19-21 e 40-34, e ha allungato solo nel terzo (61-51) ma senza mai prendere il largo. Buone le prove di Frazier, davanti ai connazionali pari ruolo, e di Williams contro Brown e gli altri lunghi. Migliorate anche le percentuali da tre, efficaci per buoni tratti la difesa contro un'avversaria più solida e fisica, così come le prove di Tomasini e Toscano, mentre hanno giocato con buona maturità sia Conti che Bonacini.



Prima della partita è stato premiato il team manager della Npc, Roberto Feliciangeli, che giocò in A2 a Brindisi nel 2007/08 quando i pugliesi furono promossi in A.



Infine la Asd Amici di Peppe Gasperini ha recapitato a Brindisi un ritratto con foto di Elio Pentassuiglia negli anni in cui allenò la Sebastiani a Rieti raggiungendo due finali di Coppa Korac, vincendone una nel 1989, e una copia dello storico trofeo che domani il presidente Giuseppe Cattani consegnerà agli organizzatori del torneo durante la premiazione finale.



IL TABELLINO

Zeus Npc: Frazier 23, Williams 13, Gigli 2, Toscano 8, Tomasini 8, Carenza, Conti 6, Bonacini 7, Moretti. All. Rossi.

Brindisi: Banks 12, Brown 20, Rush 6, Gaffney, Trojan 2, Lukosius 4, Zanelli 7, Moraschini 5, Clark 14, Cazzolato 2, Chappell 3, Taddeo. All Vitucci.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA