RIETI - Bobby Jones nuovo giocatore della Zeus Energy Group Rieti.La Zeus Energy Group Rieti comunica la firma fino al termine della stagione dell'atleta statunitense Bobby Jones, veterano dei parquet italiani.Nativo di Compton, quartiere di Los Angeles (California), classe 1984, per Bobby la maglia di Rieti sarà la nona vestita nel corso di dieci stagioni italiane in un'importante carriera vissuta tra la NBA, dove ha collezionato 91 presenze totali, la serie A1 e la serie A2.Bobby ha cominciato alla Long Beach Polytechnic High School il suo percorso di giocatore di pallacanestro, poi proseguito alla University of Washington dove è rimasto dal 2002 al 2006 chiudendo il suo ultimo anno con 10.4 punti, 4.9 rimbalzi e 1.3 assist a partita.Messosi in luce in ambito universitario, arriva per Bobby la NBA. Viene pertanto chiamato al Draft e scelto con la n°7 dai Minnesota Timberwolves ma girato subito ai Philadelphia 76ers con cui colleziona 44 presenze.L'anno successivo disputa 47 partite in NBA con le maglie di Dallas, Memphis, Miami, Houston e San Antonio. Al termine dei due anni NBA le sue statistiche parlano di 3.2 punti e 1.6 rimbalzi in 9.5 minuti di media a partita.Dopo una breve parentesi in D-League attuale G-League) arriva l'approdo in Italia. Viene infatti chiamato da Teramo nel 2009, annata in cui, con la formazione abruzzese disputa anche l'Eurocup.Nel 2010/2011 firma a Montegranaro ma termina la stagione a Forlì in LegaDue dove chiude a 17.2 punti d 9 rimbalzi di media e trascinando così la squadra alla salvezza.La stagione successiva lo vede ancora in LegaDue con la maglia di Pistoia mentre nel 2012 avviene il ritorno in Serie A con la maglia della Virtus Roma con cui resterà per 3 anni fino al 2015.Nel 2015/2016 avviene il passaggio a Caserta ed in serie A con i campani chiude a 11.3 punti con 6.1 rimbalzi a partita ed 1.7 spg in 26.5 minuti di media.Nel 2016/2017 la chiamata della Assigeco Piacenza dove colleziona 14.4 punti di media e 9 rimbalzi a partita mentre lo scorso anno in maglia Stings Mantova ha chiuso a 13.2 punti di media con 7.7 rimbalzi ed 1.3 assist a partita.Bobby Jones: "Sono davvero felice di potermi unire al team della Zeus Energy Group Rieti per la mia decima stagione in Italia. Il basket mi ha sempre dato l’opportunità di viaggiare e conoscere il mondo e adesso la prossima tappa sarà Rieti. Sono emozionato di incontrare i miei nuovi compagni, lo staff tecnico ed ovviamente tutta i tifosi”.