Zecchino d'Oro, sfiorata l’impresa per “Il Mondo alla Rovescia” che finisce a un passo dal podio

RIETI - Cala il sipario sulla 65° edizione dello Zecchino d’Oro. Abbiamo tanto sostenuto la canzone di Maurizio Festuccia ma, purtroppo, non gli è riuscito il colpaccio in questa edizione.

«Sia Francesco Stillitano che io - dichiara Maurizio - siamo enormemente soddisfatti di quanto accaduto. Il nostro brano è arrivato alla soglia del podio e per noi, stare lì in alto, là dentro, è già un enorme successo. Il consenso generale ci conforta per una vittoria ‘morale’ sicuramente centrata. La canzone ha riscosso ovunque larghi consensi, sia per l’incedere della parte musicale che per la fantasia ed il messaggio inserito nel testo: questo ci è arrivato da ogni parte. E’ stata un’esperienza bellissima l’aver potuto respirare un clima assolutamente nuovo e fortemente stimolante. Aver fatto parte del lotto delle 14 finaliste su oltre 600 canzoni, all’esordio in questa manifestazione, non può che regalarmi una soddisfazione ed un’emozione senza precedenti».

Per la cronaca, ‘Il Panda con le Ali’ (Virginio, vincitore “Amici di Maria”, vincitore di “Tale e Quale Show” e “Sanremo 2006”) è la vincitrice di questo Zecchino d’Oro 2022, secondo posto per ‘La Canzone della Settimana’ (Eugenio di “Eugenio in via di Gioa” - Sanremo 2006), completa il podio, al terzo posto, ‘L’Orso col Ghiacciolo’ (Giuseppe De Rosa/Mario Gardini). La serata finale, condotta da Carlo Conti ha registrato uno share televisivo tra i più alti di sempre dall’Antoniano. L’edizione di quest’anno dal tema “Semplicemente Bambino” era collegata alla “Operazione Pane”: una gara di solidarietà, una raccolta che sostiene 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo.

«Sono comunque già pronto a riprovare questa avventura nel 2023. Sempre con lo stesso coautore - ci confida Festuccia - stiamo realizzando un'altra inedita canzone da presentare alla prossima edizione, con la speranza di vederla accolta ancora tra le finaliste per poterci assicurarci di nuovo questa grande emozione. Ringrazio personalmente la nostra campioncina Susanna Marchetti, i cartoonist Dan&Dav, tutti coloro che ci hanno fortemente sostenuto in questi giorni nei social con i loro apprezzamenti e tutte le persone che hanno voluto dedicare a ‘Il Mondo alla Rovescia’ un voto per lo “Zecchino Web”, il cui verdetto è atteso verso la metà di Gennaio».