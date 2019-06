© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI . «Il movimento calcistico reatino non è migliorato affatto, anzi, tutt'altro». E' un Melchiorre Zarelli in versione "no filters" quello che poco fa ha concluso il suo incontro - il secondo della stagione - con le società della provincia nella sede del Comitato Provinciale Figc di via del Flavi, alla presenza del delegato provinciale Umberto Fusacchia.La "fotografia" che il presidente del CrLazio fa del calcio di casa nostra è tutt'altro che rassicurante e ne spiega anche i motivi: «Purtroppo c'è stato un deterioramento generale sotto ogni punto di vista: le generazioni di oggi, innanzitutto, non hanno più quel senso di responsabilità tale da poter sopperire al sacrificio che il calcio, come ogni altro sport, richiede; le famiglie hanno sempre meno tempo da dedicare ai propri figli e questo ormai sta diventando un "alibi" per le giovani leve che, di conseguenza, disinteressandosi dello sport non garantiscono il giusto ricambio».Dal punto di vista federale, Zarelli non nasconde la sua preoccupazione, pur evidenziando come «da Viterbo a Frosinone, da Rieti a Latina passando per la Capitale, tutti i delegati provinciali fanno uno sforzo enorme per garantire il giusto supporto, ma purtroppo ci rendiamo conto che la disaffezione è radicata ovunque e le piazze più piccole chiaramente sono quelle che ne risentono maggiormente».Eppure a Rieti la prima realtà calcistica della città milita nel calcio professionistico, ma nonostante questo, il seguito non è all'altezza della categoria. «Per ottenere i risultati bisogna innanzitutto creare senso d'appartenenza - continua Zarelli - anche soffrendo i primi anni, ma nel frattempo concimare per far sì che dal sottobosco possano rinascere quei valori ormai smarriti di cui parlavamo prima. Il Rieti in C è una grossa opportunità: ma va condivisa con le altre realtà territoriali, altrimenti resterà fine a se stessa».Dello stesso avviso il delegato provinciale Umberto Fusacchia, impegnato in queste ore a rinverdire e a rinfoltire la sua "squadra" di lavoro, col serio intento di elevare figure giovani capaci di garantire un futuro ad una federazione che è tra le più rigogliose in termini di iscrizioni, ma che come dice Zarelli, sembra non crescere.«Dobbiamo fare tesoro del grido d'allarme lanciato dal presidente Zarelli - dice - e cercare di intervenire laddove serve: e questo nuovo slancio passa per l'innesto nel Comitato di volti nuovi, più aderenti alla realtà attuale, così da poter entrare meglio tra le maglie delle problematiche 2.0».