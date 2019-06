Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo un'esaltante stagione con la maglia di Roseto, Yancarlos Rodriguez prodotto del settore giovanile della Foresta Rieti, prenderà parte a Minsk (Bielorussia) agli European Games 3x3 con la maglia della nazionale azzurra. Il giocatore di origini domenicane, ma cresciuto a Rieti, farà parte della spedizione azzurra, guidata da coach Iacozza, in una disciplina in forte crescita e pronta ad entrare nel programma olimpico. Rodriguez, 24enne di proprietà della Stella Azzurra, si è messo in luce con Roseto, che dallo scorso anno ha avviato una collaborazione proprio con la storica società romana: una crescita importante quella fatta registrare in Abruzzo, dove l'italo-domenicano ha ritrovato coach D'Arcangeli, contribuendo così alla grande stagione degli Sharks. A Roseto, l'ex Foresta ha fatto il salto di qualità, vera e propria rivelazione della Cimorosi, si è messo in luce soprattutto nella sfida contro Verona, dove ha chiuso la sfida con ben 33 punti a referto.