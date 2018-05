di Fabiana Battisti

RIETI - Dall'esordio nel 2005 la Birra del Borgo, emblema di know how e innovatività, compie il XIII compleanno. Per l'occasione dal primo giugno fino a domenica nella Villa Comunale di Borgorose si farà festa. Come ogni anno, il tanto atteso e rinomato BDB day vedrà una tre giorni all'insegna della compagnia e del «cibo di strada e prodotti del territorio, chef stellati e artigiani del cibo, musica dal vivo e la nostra voglia di raccontare la birra, quella buona», a detta degli organizzatori. In continuità con la mission d'impresa, ossia «ripensare l’idea classica di birra ricercando unicità oltre i confini di un prodotto standardizzato», la grande festa del birrificio radicata e sentita dalla popolazione circostante ma non solo coinvolgerà un numero eccezionale di birre alla spina- 160 questo anno- e birrai da tutto il mondo -40 per l'esattezza-, lasciando ampio spazio alla cultura, alla musica e alla cucina come una festa che si rispetti. Tante le realtà partners che interverranno, da Pane di Niko Romito, all'Osteria di Birra Del Borgo di Gabriele Bonci al Porto Fluviale fino alla cucina romana del Trapizzino, il Caseificio Campo Felice, Castroni, Steccolecco e la locale associazione Culturale Borgo Guys.

Laboratori e visite guidate faranno da interessante cornice ai festeggiamenti per simpatizzanti e specializzati. La musica sarà poi l'elemento di chiusura serale del quadro già irresistibile del BDB Day. Gli ospiti che saliranno sul main stage venerdì 1 giugno saranno i graffianti Giancane, romano, e Meganoidi, genovesi. Ai due artisti l'uno dalle sonorità country neomelodiche intrise di sarcasmo e ironia, gli altri gruppo incline al cantautorato spinto seguiranno sabato 2 giugno i romani Joe Victor e il milanese Giuliano Palma, i primi freak e scanzonati , mentre il secondo spazia dal soul al funk, al rock, al reggae e al R&B. A chiudere le due serate dalla mezzanotte in poi Dj Set Radio Sonica, la domenica invece sarà immancabilmente una birra al tramonto a coronare il XIII della Birra del Borgo.

