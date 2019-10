RIETI- Altro step superato dal reatino Davide Rossi. Nei bootcamp di X Factor il cantante reatino ha interpretato "Ordinary People" di John Legend accompagnato dal pianoforte. Davide è stato l'ultimo della categoria Under uomini ad esibirsi, riuscendo nel difficile compito di "togliere" la sedia a Michele Sette.



Standing ovation meritata del pubblico e accesso agli Home Visit, ultimo step da superare prima dei live. Malika Ayane non ha avuto dubbi: "Mi sei piaciuto perché non hai tentato di imitare nessuno, rimanendo te stesso": questo il commento della cantante, che lo ha poi fatto accomodare sulla sedia di Michele. L'orgoglio reatino ad X Factor continuerà a battere. Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 00:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA