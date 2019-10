© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sogno di Davide Rossi a X Factor diventa realtà. Al Dolphin Theatre di Berlino, il giovane cantante reatino supera anche gli Home Visit e accede ai live, che rappresentano la fase finale del talent.Accompagnato dalla band tedesca Jazzanova, Davide si esibito cantando al pianoforte "Virtual Insanity" dei Jamiroquai, ottenendo un grande applauso dal pubblico e ottimi apprezzamenti anche dai suoi rivali della categoria Under Uomini.Dopo un'attenta valutazione della performance di Davide, il giudice Malika Ayane ha deciso di selezionare il reatino per la fase finale, dichiarando: «Alle audizioni non mi avevi del tutto convinto, ai Bootcamp invece mi hai davvero stupito e oggi, nonostante alcuni errori su cui dobbiamo lavorare, meriti sicuramente di andare avanti. Ti porto ai live».Bellissime parole nei confronti di Davide sono arrivate anche da parte del conduttore di X Factor, Alessandro Cattelan, che stasera sta assistendo a tutte le esibizioni dei concorrenti: «Sono pazzo di lui. È un ragazzo davvero in gamba».«Sono felicissimo - ha confessato Davide subito dopo aver passato il turno - Ora inizia una grande avventura». Emozione alle stelle per il reatino, che ora può puntare davvero in alto.Insieme a Rossi, per la categoria Under Uomini, accedono ai live Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi.