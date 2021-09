Willie Sojourner Cup, vince la Master Over 50 Roma, terzo il team reatino

Lunedì 6 Settembre 2021, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 16:09

RIETI - Si è conclusa ieri la Willie Sojourner Cup, torneo over 45 svoltosi sabato e domenica presso “Casa Real” al Gudini. Vittoria per la Master Over 50 Roma che ha chiuso la due giorni, con 3 vittorie e una sconfitta, come pure la Master Pegaso Roma, giunta seconda per differenza canestri nello scontro diretto.

Al terzo posto la squadra reatina Beyond the Limit, composta da Giuliano Buccioli, Angelo Buccini, Stefano Buccini, Gianluca Teti, Alessandro Fazi, Lionello Matteucci, Dino Valzano, Ugo Cocuccioni, Livio Festuccia, Vincenzo Pellegrino, Bruno Marignetti, Massimo Martellucci. Allenatore Sergio Vio.

Gli organizzatori ringraziano tutti quanti i giocatori scesi in campo per le belle partite giocate, per la passione dimostrata e per l'affetto e le belle parole riservate all'organizzazione. Un ringraziamento speciale alla Provincia e al Comune di Rieti per aver nuovamente patrocinato l'evento, al Rieti Sport Festival e alla Fortitudo Rieti per la collaborazione. Infine un grazie alla società Real Sebastiani Rieti e ai gestori del Gudini che hanno messo i loro impianti a disposizione dell'organizzazione del Memorial Willie Sojourner.