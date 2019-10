© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Premiati nella chiesa di San Domenico i vincitori del concorso fotografico Wiki Loves Valle del Primo Presepe. Ottimo riscontro di partecipanti alla competizione per immagini aperta a fotografi amatoriali e professionisti che, concedendo le proprie foto con licenza libera Creative Commons, contribuiranno alla conoscenza della Valle Santa reatina anche a livello internazionale.Ben 470 le immagini in gara, pari a circa il 40% delle foto caricate in tutto il Lazio nella piattaforma Wikimedia Commons nell’ambito dell’iniziativa Wiki Loves Monuments Italia. Le immagini sono state giudicate dalla commissione composta dal Coordinatore Regionale di Wikimedia Italia Gianfranco Buttu, dall’assessore alla Cultura del Comune di Rieti professor Gianfranco Formichetti e dal vescovo Domenico Pompili. I tre vincitori che si sono aggiudicati i buoni stampa in palio sono stati: Monica Domeniconi prima classificata con “Sorella luna”, secondo Dario Mariantoni con “Il santuario della Foresta”, e terzo Giuliano Domeniconi con “Eccomi. In attesa del viandante”.Le foto di tutti i 42 finalisti sono state esposte in mostra nella chiesa di San Domenico e a tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione. Oltre che su Wikimedia Commons, le foto selezionate dalla giuria saranno progressivamente pubblicate sul sito web valledelprimopresepe.it e sulle pagine social collegate. Le immagini faranno inoltre parte del materiale a disposizione del Comune e della Diocesi di Rieti per la produzione di materiale informativo, promozionale o turistico.La premiazione è stata preceduta dal primo degli appuntamenti previsti nell’ambito del festival “Il passo umile e lieto”, che proseguirà fino a gennaio 2020 nei luoghi più significativi della Valle Santa. Le parole di monsignor Pompili, accompagnate dalla musica di Ambrogio Sparagna, Erasmo Treglia e Anna Rita Colaianni hanno dato vita a un evento originale e suggestivo: “Voci all’aria. Come parlava Gesù”. Il prossimo appuntamento del festival è fissato per giovedì 21 novembre 2019 alle ore 17.30 presso la chiesa di San Domenico a Rieti con Wael Eissa Farouq & Pejman Tadayon. L’evento musicale verterà sul tema “Ecumenismo come Armonia”.