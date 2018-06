di Lorenzo Bufalino

RIETI - Il fine settimana appena passato non ha visto solo in campo i giovani della Studentesca ai campionati Italiani allievi di Rieti, ma anche diversi atleti big in giro per l’Italia e per il mondo. Ad Orvieto ieri si scendeva per la nona edizione del Trofeo Luca Coscioni dove c’erano Andrew Howe, Matteo Galvan, Maria Enrica Spacca e Valentina Aniballi. Howe non brilla nelle gare da lui affrontate, prima il 100 e poi i 200 dove chiude con 20.75, terzo tempo per lui della stagione dopo il 20.73 di Rieti ed il 20.74 di Savona. Arriva secondo il reatino appena davanti a Matteo Galvan che chiude in 20.85. Nel giro di pista Maria Enrica Spacca vince la gara con 53.50, secondo tempo stagionale, mentre nel disco dopo gli oltre 59 m di Tarquinia Valentina Aniballi si deve accontentare di 55,11. Negli ostacoli c’era una delle atlete più in forma del momento, Giulia Latini che conferma i suoi tempi e chiude terza in 13.65. Sabato in Svizzera invece c’erano in pista Davide Re e Michele Tricca con la staffetta 4x400 Italia portata in gara per un test in vista degli Europei. Per gli Italiani grande vittoria che vedeva insieme ai due che si allenano a Rieti anche Daniele Corsa e Vladimir Aceti, con il tempo di 3:02.11 che rappresenta il miglior tempo per la staffetta del miglio dopo oltre 13 anni. A Berna in gara anche Ivet Lalova-Collio che dopo la vittoria in Diamond League sui 200 arriva seconda nei 100. In Polonia ad Opole Erika Furlani conferma la miglior misura stagionale con in salto a 1,86.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA