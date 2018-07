di Lorenzo Quirini

RIETI - Grande attesa per la IV edizione di “Water and Fire”, manifestazione ricca di eventi, che si terrà venerdì e sabato (20-21 luglio) sul Ponte Romano. Un appuntamento da non perdere, ricco di sport, spettacoli e folclore, realizzato da “Moby’s Sub Apnea Blu Rieti”, con l’appoggio del Rivegauche cafè e l’adesione di diverse associazioni locali. Un evento che valorizza anche uno dei tesori più belli del nostro territorio, il Velino, indiscusso protagonista della kermesse.



Apertura alle 18.30 di venerdì, con la prova gratuita della Tinozza, offerta dal pluricampione Augusto D’Orazi, con la possibilità per i partecipanti di chiedere informazioni tecniche agli stand delle organizzazioni aderenti.

Dalle 19.00 sarà invece possibile prendere parte alle prove di tiro, curate dal gruppo “Black Hawk Team Rieti - Asd Softair e Wargames”.

Chiusura in musica dalle 21. 45 con gli “Statalequattro”, che porteranno in scena i pezzi più amati del repertorio italiano.



Ricca di attività anche la giornata di sabato, che partirà dalle 16 con nuove prove della Tinozza e di tiro.

Dalle 19 sarà anche possibile aderire ai miniset fotografici organizzati da “Foto Rieti” di Daniel Rusnac, insieme ai ragazzi della fondazione “Vincere Insieme” da poco presente nel panorama reatino. Subito dopo si terrà un’emozionante esibizione di ginnastica ritmica, offerta dalle ragazze della società “Forza e Libertà”, coordinate dall’istruttrice Rebecca Perotti.



In serata si continuerà, dalle 21.30, con una dimostrazione delle abilità dei cani da salvataggio, guidati da Renzo Gunnella della Scuola Italiana Cani Salvataggio.



A seguire una novità con il primo spettacolo in notturna di Flyboard sul Velino, curato da Mattia Lancia, che anticiperà la discesa dei gommoni del centro Rafting “Avventuristicando”.



Occhi puntati sul Velino anche per la parata sul fiume con i Fiassari, reduci dalla traversata dello Stretto di Messina e della Napoli Capri, e per la Fiaccolata coreografica organizzata dal Moby's Sub Apnea Blu Rieti.



Chiusura in bellezza con i Giochi Pirotecnici offerti “Danger Fireworks” e con l’indimenticabile musica di Ivan Graziani, reinterpretata dalla cover band “I Campi di Fragole”.



L’Associazione Moby’s Sub Apnea indirizza i ringraziamenti a tutte le associazioni aderenti, in particolare alla fondazione “Vincere Insieme”.

Marted├Č 17 Luglio 2018



