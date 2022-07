Tutto pronto per l'edizione 2022 del Water and Fire

RIETI - Manca davvero poco per la nuova edizione – la sesta – del Water and Fire, che animerà le sponde del Velino nella serata di sabato 23 luglio. Il Moby's Sub Apnea Blu Rieti fa sapere che anche i Vigili del Fuoco di Rieti hanno confermato la loro presenza, con una delegazione che sfilerà in acqua insieme alle altre associazioni.

«Siamo contenti della partecipazione di così tante associazioni e orgogliosi di avere con noi un mezzo dei vigili del fuoco - commentano gli organizzatori - Metteremo nelle acque del Velino tutta la nostra passione, per regalare alla città uno spettacolo all'altezza delle aspettative. Ci auguriamo che tutto ciò possa essere uno stimolo per avvicinare quante più persone possibile alle discipline acquatiche».

La manifestazione, presentata da Stefano Pozzovivo e Francesca Dominici, inizierà alle ore 21:30 presso il Lungovelino Bellagamba - zona Ponte Romano