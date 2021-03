Wanda D'Ercole nuova direttrice generale della Regione Lazio, le congratulazioni dell'Ordine degli Ingegneri del Reatino

RIETI - Wanda D'Ercole nuova direttrice generale della Regione Lazio: arrivano le congratulazioni dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti a nome del presidente Vitaliano Pascasi

Le congratulazioni dell'Ordine degli Ingegneri del Reatino

Voglio esprimere come Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e a nome del Consiglio tutto, le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro all’Ing. Wanda D’Ercole per il nuovo e prestigioso incarico di Direttore Generale della Regione Lazio.

L’ufficialità della nuova nomina dell’Ing. Wanda D’Ercole, già Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, rappresenta dunque per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio, sia perché il nuovo direttore è una mia iscritta, sia perché l’incarico ricevuto dalla Collega premia evidentemente la sua grande competenza, la sua professionalità e non da ultimo l’impegno sino ad ora profuso nei diversi incarichi ricoperti.

L’auspicio è dunque quello che il nuovo Direttore Generale possa proseguire il suo lavoro con la stessa coerenza intellettuale e dedizione e con la consapevolezza di rappresentare ora un riferimento serio ed equilibrato sui tanti temi sensibili e strategici per le sorti ed il futuro della nostra Regione in un momento così difficile per tutti noi.

Al nuovo Direttore Generale, nell’augurare dunque un proficuo e produttivo lavoro per il nuovo incarico ricevuto, ribadisco la mia vicinanza e quella di tutti gli Ingegneri della provincia di Rieti e una rinnovata disponibilità a collaborare così come sino ad oggi avvenuto.

