Rieti, rinvio al 2022 per i Campionati mondiali di wakboard al lago del Salto

In data odierna la IWWF – International waterski and wakeboard Federation, in considerazione del protrarsi dell’emergenza legata alla pandemia da Coronavirus Covid_19, ha ufficializzato il rinvio dei Campionati Mondiali di Wakeboard in programma al Lago del Salto.

La competizione mondiale è stata dunque riprogrammata dal 25 al 30 luglio 2022.

La FISW – Federazione Italiana Sci nautico e Wakeboard e il Comitato Organizzatore, condividendo le ragioni della decisione assunta dalla IWFF, assicurano fin d’ora il massimo impegno per una competizione prestigiosa che richiamerà nello splendido scenario del Lago del Salto migliaia di atleti e appassionati del wakeboard.

