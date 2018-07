di Mattia Esposito

RIETI - Un bagno di folla al Lago del Salto per la giornata di apertura degli europei di Wakeboard. Tantissimi curiosi hanno affollato oggi pomeriggio le rive del lago per prendere contatto con uno degli eventi più attesi dell'estate. Il villaggio, allestito a Borgo San Pietro ha fatto da base operativa per la cerimonia di apertura, iniziata intorno alle 19.



Prima la sfilata di tutti gli atleti delle sedici nazionali partecipanti, tra le quali anche l'Italia, campione in carica, poi i saluti istituzionali.



Da domani (lunedì 30) invece via alle gare, con 120 atleti pronti a sfidarsi in cinque diverse categorie, sia al maschile che al femminile. Fino al prossimo 4 agosto sarà spettacolo, quello degli atleti ma anche quello sublime offerto dal Lago del Salto, che da oggi avrà gli occhi dell'Europa puntati addosso.



Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:58



