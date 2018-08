di Mattia Esposito

RIETI - Un successo straordinario. Non può che essere definita in questo modo la settimana che ha visto il Lago del Salto e Borgo San Pietro fare da palcoscenico per l’edizione 2018 dei campionati europei di Wakeboard.Migliaia di persone si sono alternate per assistere alle gare e anche ieri, nonostante un pomeriggio di pioggia, tantissimi curiosi hanno assistito alla cerimonia di chiusura.Prima le gare, con l’Italia che chiude con il titolo di nazione più medagliata e conquista anche il titolo europeo, confermandosi come la nazionale più forte. Gli azzurri sono sul podio praticamente in tutte le categorie, ma in generale la somma dei punteggi di tutti gli atleti premia comunque la superiorità azzurra, seguita sul podio da Russia e Svizzera, le due nazionali che, almeno sulla carta, potevano insidiare gli azzurri. Dopo le premiazioni individuali, iniziate verso le 18.45, una piccola pausa per la cena, poi la seconda parte dell’evento.Premiati prima tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, giudici di gara, i giovani di Borgo San Pietro e il vice presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, presente anche ieri dopo la cerimonia di apertura.Un trionfo di pubblico e sportivo, tanto che inizia a farsi largo l’ipotesi di una candidatura per i prossimi campionati del mondo, anche se l’elevato numero di atleti potrebbe essere logisticamente difficile da gestire. Grande entusiasmo anche nella serata conclusiva quindi, che si è chiusa con un nuovo spettacolo pirotecnico ed il party con tutti gli atleti che insieme hanno festeggiato, ricordando a tanti il significato più bello e profondo dello sport.