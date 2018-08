di Mattia Esposito

RIETI - Ultima giornata di gare e di emozioni al Lago del Salto per gli europei di Wakeboard. Grandi emozioni in tutte le finali delle varie categorie, che hanno portato agli azzurri tante soddisfazioni.Eppure la giornata non si era aperta bene con Giulia Castelli che cade nella finale della categoria Under 14 donne e abbandona il sogno medaglia. A salire sul gradino più alto del podio è la Russia, seguita da Germania e Grecia. Nei pari categoria al maschile arriva invece la prima medaglia azzurra: Igor Colombo chiude terzo e si prende la medaglia di bronzo. A trionfare è lo svizzero Hauser, seguito dal russo Doladov.Fantastica doppietta azzurra invece nella categoria Júnior Donne: primo posto per Jula Molinari, seguita dall'altra italiana Alize Piana, terzo posto per la Gran Bretagna con Melissa Lock. Medaglia d'argento, la quarta complessiva, per Pierluigi Mazza nella categoria Veterani Uomini, avanti a lui lo svizzero Meyemberg, terzo l'olandese Van Der Ven.Nessuna medaglia invece nella categoria Master Donne, con Germania prima, Svizzera seconda e Gran Bretagna al terzo posto. La categoria Master Uomini è invece dominata dalla Francia, che fa doppietta, al terzo posto la Germania. Nella categoria Open Donne invece arriva la quinta medaglia: è il bronzo di Alice Virag, niente da fare invece per sua sorella Chiara, che va fuori dal podio.Nella categoria Júnior Uomini invece nessun azzurro sul podio, perché la sesta ed ultima medaglia arriva con Nicolò Caimi nella categoria Open uomini. L'azzurro si piazza dietro a Russia e Israele. Questa sera intorno alle 21.30 la premiazione a squadre, con i vari punteggi che verranno sommati.Per l'Italia il bilancio complessivo è quindi di 6 medaglie: un oro, 2, argenti e 3 bronzi. Ad insidiare gli azzurri potrebbe essere la Svizzera che chiude con 3 medaglie: due ori ed un bronzo, così come la Russia. A prescindere dal risultato a squadre,è comunque l'Italia la nazione più medagliata di questo europeo giocato in casa.