di Mattia Esposito

RIETI - Tutto pronto per domani, giorno del gran finale degli europei di Wakeboard sul Lago Del Salto. Saranno ben 33 le medaglie da assegnare: 30 individuali e 3 di squadra.Programma molto fitto quello di domani, dal mattino fino alla sera. Le finali partiranno alle 9 con la categoria Under 14 donne, dove ci sarà la reatina Giulia Castelli, atleta del club sci nautico Varco Sabino.A seguire tocca agli uomini, sempre Under 14, con Igor Colombo che va a caccia di una medaglia. Nella categoria Junior donne saranno ben tre azzurre in finale, che potrebbero cercare una grande tripletta: si tratta di Noemi Rosa, Julia Molinari e Alize Piana. Il programma delle finalissime continua con i veterani uomini con Pierluigi Mazzia. Nella categoria master donne invece ci sarà Annalisa Di Corato a difendere i colori azzurri. Nel Master uomini invece nessun italiano in finale.Nella categoria Open donne, al via intorno alle 13 ben due azzurre in finale: le sorelle Chiara e Alice Virag. Le ultime due finali ad andare in acqua saranno Junior Uomini, con nessun italiano in corsa per la medaglia e Open Uomini, dove ci saranno invece Nicolò Caimi e Lorenzo Soprani. Le gare termineranno intorno alle 15, poi una pausa e dalle 18.30 via alle premiazioni individuali. Alle 20 pausa per cena e party, alle 21.30 invece chiusura di giornata con le premiazioni a squadre. Anche domani atteso grande pubblico per le finali, con la speranza che anche il meteo faccia la sua parte.