di Mattia Esposito

RIETI - Si inizia a fare sul serio sulle acque del Lago del Salto. La giornata odierna è stata infatti dedicata alle semifinali di alcune categorie.Ad aprire la giornata la semifinale numero 1 nella categoria Under 14 uomini. Passano il turno e accedono in finale Russia e Francia, con nessun italiano inserito in batteria. Nella seconda batteria di semifinale, anche questa senza azzurri, si qualificano lo svizzero Huser e l’olandese Overmeer. Buone notizie invece per l’Italia, con Igor Colombo che si qualifica chiudendo al primo posto, dietro di lui il britannico Humphries. Niente da fare invece Stefano Comollo, che chiude al quarto ed ultimo posto.A seguire è stato il turno della categoria Junior Uomini: nella prima batteria di semifinale eliminato l’azzurro Mattias Scorti, che chiude all’ultimo posto. Nella seconda batteria eliminato di un soffio Filippo Chiarelli, che chiude al quarto posto, ma a centrare la qualificazione sono i primi tre. Nella categoria Open uomini bene Nicolò Caimi, che chiude secondo nella prima batteria e stacca un biglietto per la semifinale. Nella seconda batteria bene anche Lorenzo Soprani, che si qualifica in finale.Dopo la pausa per il pranzo, in acqua le due semifinali Master uomini. Nella prima nessun azzurro, con Francia, Lettonia e Belgio che vanno in finale. Niente da fare invece per Francesco Starita nella seconda. L’azzurro chiude al quarto posto e viene eliminato. A chiudere la giornata invece è stata la categoria Veterani Uomini. Nella prima semifinale bene Pierluigi Mazzia, che si qualifica con il secondo posto in batteria. Nessun azzurro invece nella seconda, nella quale passano il turno Olanda, Francia e Gran Bretagna.Domani una giornata di riposo per tutti, utile a ricaricare le batterie in vista delle finali di sabato, giorno in cui si assegneranno tutte le medaglie, sia individuali, sia di squadra.