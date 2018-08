di Mattia Esposito

RIETI - Terza giornata di gare sulle acque del Lago Del Salto per gli europei di Wakeboard, dedicata ai ripescaggi in vista delle semifinali di domani.Due batterie di ripescaggi nella categoria Under 14 uomini, ma nulla da fare per gli italiani Federico Dal Lago e Luca Mandiya, che chiudono rispettivamente al terzo e quarto posto. Nelle batterie dei ripescaggi infatti, ad ottenere il passaggio in semifinale è solamente il primo classificato, che è l’ucraino Daniel Kleschar. Niente da fare anche per Leonardo Steiner e Matteo Marcelli, che chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto la seconda batteria, vinta dal tedesco Fendrich Wanley.Nella categoria Open Uomini due batterie di ripescaggi. Nella prima eliminato Mattia Gregorio, che chiude terzo, primo posto per il francese Hugo Levert. Eliminato anche Filippo Salerno, che chiude all’ultimo posto la batteria vinta dal tedesco Ben Kassin.Due anche le batterie per i ripescaggi della categoria Junior Uomini. Nella prima ultimo posto per Michelangelo Pozzoli, che abbandona la semifinale. Avanza lo svizzero Jan Noe. Nella seconda batteria invece buone notizie. Primo posto Filippo Chiarelli che si qualifica, eliminati invece gli altri due azzurri Mandiya e Sinagra. Solamente una la batteria di ripescaggio nella categoria Junior Donne. In questa batteria due ripescate, entrambe azzurre: Julia Molinari e Noemi Rosa, che avanzano in semifinale.Due batterie di ripescaggi nella categoria Master Uomini: nella prima non ce la fa Francesco Pizzagalli, preceduto dal britannico Ross. Finisce anche l’avventura per Federico Bellini e Claudio Dal Lago, che nella seconda batteria vengono preceduti dal tedesco Schrader. A chiudere la giornata dei ripescaggi la categoria Veterani Uomini che sorride all’olandese Godfried. Eliminato l’azzurro Davide Gilardi.Domani le semifinali: alle 10 si parte con Under 14 uomini, alle 11.30 Junior Uomini, alle 12.30 Open Uomini. A partire dalle 13.45 via anche Master Uomini e Veterani Uomini.