di Mattia Esposito

RIETI - Dopo la cerimonia inaugurale di ieri via alle gare sul lago del Salto. Oggi prima giornata degli europei di Wakeboard, dedicati più che altro alle batterie di qualificazione nelle diverse categorie.Nella categoria Masters donne brilla Annalisa Di Corato, campionessa del mondo in carica di categoria e atleta dello Sci Nautico Varco Sabino. Seguono le atlete tedesche e svizzere, rispettivamente al secondo e terzo posto del primo turno di qualificazioni. Tre invece le batterie nella categoria Veterans uomini.Nella prima al comando un atleta russo, Kiselev Grigory, seguito da Gran Bretagna e Svizzera. Nella seconda batteria al comando lo svizzero Andreas Meyenberg, mentre nella terza troviamo due italiani. Il primo è Pierluigi Mazzia, che chiude la batteria al secondo posto dietro il francese Xavier Diotallevi , quinto ed ultimo posto invece per Davide Gilardi. Due invece le batterie nella categoria Junior donne: nella prima l’italiana Noemi Rosa chiude al terzo posto dietro Gran Bretagna e Lettonia, nella seconda invece primo e terzo posto per l’Italia, rispettivamente con Alize Piana e Julia Molinari.A chiudere il programma di giornata anche le qualificazioni della categoria Under 14 donne: comandano Russia, Germania e Grecia, non brilla invece Giulia Castelli, atleta reatina del club Sci nautico Varco Sabino. Domani la seconda giornata dal calendario molto fitto. Si parte al mattino con ben cinque batterie di qualificazione Under 14 uomini, seguono due batterie Open donne, e quattro Open uomini. Nel pomeriggio, poco dopo le 14, quattro batterie della categoria Junior Uomini e, per chiudere, quattro batterie della categoria Master uomini.