di Mattia Esposito

RIETI - Tutto pronto al Lago del Salto per il campionato europeo di wakeboard, che partirà domani, 29 luglio, fino al prossimo 4 agosto. Sedici nazioni presenti invece delle diciotto inizialmente previste, con le defezioni dell'ultima ora di Egitto e Spagna. Oltre 400 presenze solo tra organizzatori, atleti, delegazioni e addetti ai lavori, senza contare curiosi, turisti e familiari. Si parte domani alle 19 con la cerimonia di apertura: a seguire la sfilata delle nazionali, il saluto delle autorità sportive (dirigenti della federazione italiana e internazionale della disciplina) e istituzionali (atteso anche Fabio Massimo Castaldo, vice presidente del Parlamento europeo, che ha fornito all'evento l'alto patrocinio, oltre ai massimi rappresentanti di Regione, Provincia, Comune di Rieti e Comuni della Comunità Montana Salto-Cicolano e Diocesi di Rieti), giuramento dei giudici e degli atleti, per poi chiudere con fuochi d’artificio e party serale.



Per la giornata inaugurale, sarà a disposizione una navetta che collegherà costantemente l’uscita “Petrella Salto – Borgo San Pietro” della strada SR 578 Regionale Salto-Cicolano al cuore dell’evento.



Da lunedì 30 luglio invece il via alle gare, con gli atleti suddivisi in ben cinque categorie differenti: dai dieci anni di età fino ai cinquanta, che duelleranno sia per le medaglie europee individuali, sia per quelle di squadra. Tra queste ovviamente ci sarà anche l’Italia, campione in carica, che proverà a confermarsi nonostante le assenze dei due fenomeni al maschile e al femminile: Massimiliano Piffaretti e Giorgia Gregorio. Occhio anche ad Inghilterra, Svizzera e Russia, pronte a giocarsi il titolo. Le strutture ricettive del Cicolano sono completamente sold out, con diversi atleti appoggiati a Rieti.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



