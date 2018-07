RIETI - Prosegue a ritmo serrato la marcia d’avvicinamento a quello che si preannuncia come l’evento dell’anno in provincia di Rieti, i Campionati Europei di Wakeboard in programma dal 29 luglio al 4 agosto a Borgo San Pietro, Lago del Salto.



Molti atleti delle 18 Nazionali in competizione, accompagnati da staff e turisti, hanno già iniziato a riempire le strutture ricettive del Cicolano e della città di Rieti, mentre l’organizzazione sta mettendo a punto gli ultimi dettagli dell’evento, con il supporto della FISW – Federazione Italiano Sci Nautico e Wakeboard – e della Comunità Montana Salto-Cicolano.



Definito il programma della giornata inaugurale di DOMENICA 29 LUGLIO.



Borgo San Pietro



Ore 19: apertura cerimonia



Ore 19.05: inizio sfilata delle Nazionali in gara



Ore 19.35: saluto delle Autorità sportive e istituzionali



Ore 20.05: giuramento degli atleti e dei giudici



Ore 20.45: spettacolo pirotecnico sul Lago e party serale



Per la giornata inaugurale, i turisti e quanti vorranno prendere parte al grande avvio dei Campionati, avranno a disposizione una navetta che collegherà costantemente l’uscita “Petrella Salto – Borgo San Pietro” della strada SR 578 Regionale Salto-Cicolano al cuore dell’evento.



Ricordiamo che i Campionati Europei di Wakeboard 2018 si svolgono sotto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo.





Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA