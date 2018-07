RIETI - Fervono i preparativi per i Campionati Europei di Wakeboard che proietteranno il Lago del Salto (Borgo San Pietro, Provincia di Rieti) sulla ribalta internazionale dal 29 luglio al 4 agosto. A riprova del valore dell’evento l’organizzazione «è lieta di annunciare di aver ricevuto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo».



A nove giorni dalla cerimonia di apertura, confermata la partecipazione di 18 nazionali - Italia, Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Inghilterra, Lettonia, Moldavia, Olanda, Russia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Svezia – e da oggi gli atleti della Nazionale azzurra sono in ritiro a Borgo San Pietro per il raduno pre-europeo che proseguirà fino al 26 luglio.



Intanto, con il decisivo supporto della Fisw – Federazione Sci Nautico e Wakeboard – e degli altri partner pubblici e privati dell’evento, si sta portando avanti l’allestimento logistico e l’articolata organizzazione dell’evento. Sono in corso proprio in queste ore i lavori di allestimento del villaggio dedicato ad atleti e turisti.

