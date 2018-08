RIETI - Il Lago del Salto, in provincia di Rieti, ancora protagonista del grande wakeboard. Grazie all’organizzazione del CNVSWAVE, in collaborazione con Fisw – Federazione Italiana Sci nautico e Wakeboard – Coni, Quicksilver, Roxy e BirraFlea, il 24, 25 e 26 agosto, Varco Sabino ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2018 e le finali della “Wake Zone Cup”.



La competizione agonistica, che eleggerà i migliori Pro Men e le migliori Pro Women, consisterà in una gara di wakeboard trainato da barca (NAUTIQUE G 21) in modalità freeride.



Si inizia venerdì 24 agosto con le prove libere sul campo di gara dalle ore 9 alle ore 20. Sabato 25 alle 9 briefing con atleti e giudici presso il club CNVSWAVE e poi dalle 9.30 il via alle qualifiche. Domenica 26 agosto le finalissime a partire dalle 9.30. Alle ore 15.30 sono in programma le premiazioni dei migliori Pro dei Campionati Assoluti. Verranno premiate anche le tante categorie impegnate nella Wake Zone Cup e la squadra vincitrice della stessa, sommando i punti della tappa di Varco Sabino con quelli della prima tappa già svolto agli inizi di luglio a Lecco.



«Dopo lo straordinario successo dei Campionati Europei di Wakeboard il Lago del Salto sarà protagonista di questo nuovo, importante appuntamento per tutti gli appassionati di wakeboard – spiega Claudio Ponzani, del CNVSWAVE – l’estate 2018 sarà da ricordare per una disciplina in forte crescita che ci auguriamo possa conquistare un numero sempre maggiore di appassionati. Il weekend di agosto che ci apprestiamo a vivere decreterà i migliori italiani del 2018 e sarà importante anche perché, grazie alla Wake Zone Cup, permetterà a tante diverse categorie di praticanti di sfidarsi nelle gare a loro riservate».

