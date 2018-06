RIETI - Tornano gli Europei di wakeboard sul Lago del Salto. Domani, giovedì 14 giugno, alle 11 nella sala consiliare dell’Amministrazione provinciale di Rieti – via Salaria, 3 - si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione continentale in programma al Lago del Salto dal 29 luglio al 4 agosto.



Il prestigioso evento proietterà il territorio al centro dell’attenzione mediatica, non solo europea, coinvolgerà ben 17 team nazionali e oltre 150 atleti. Numeri che già oggi rendono quella reatina l’edizione più partecipata nella storia della competizione.



Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, l’organizzatore dell’evento, Claudio Ponzani della Cnvs Wave, il presidente della comunità montana Salto Cicolano, Gaetano Micaloni, i sindaci del territorio ricompreso nella Comunità (Petrella, Borgorose, Varco, Concerviano, Marcetelli, Pescorocchiano, Fiamignano), e il rappresentante della Federazione Internazionale Iwwf, Stefano Duranti.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA