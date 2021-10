Gli atleti del Cnvs brillano ai campionati italiani di categoria

Lunedì 25 Ottobre 2021, 13:27

RIETI - Nel fine settimana appena trascorso, il wakeboard italiano si è dato appuntamento in Sicilia, presso la società La Baietta Wakeboard Club di Partinico (Palermo) per disputare, per la prima volta in Sicilia, i Campionati Tricolore a Categorie della disciplina. Il sito di gara è quello del Lago Poma, specchio d’acqua inserito in un’oasi verde di particolare bellezza.



Numerosissimi gli iscritti; agonisti provenienti da tutt’Italia, compresi i top rider della Nazionale Italiana.

Il Cnvs di Varco Sabino non perde l’occasione di mettere in mostra i suoi atleti.



Giulia Castelli, atleta di punta della Nazionale Italiana, già terza agli assoluti di Viverone disputati a fine settembre, conquistata la medaglia d’oro nella sua categoria e per il quarto anno consecutivo si conferma campionessa Italiana Under 14.



Shadi Amirjalaly, è seconda e porta a casa un argento nella categoria Master Ladies

Edoardo Donati e Giancarlo Jacorossi, conquistano entrambi una medaglia di bronzo nelle rispettive categorie (under 12 e under 14).



Emilio Donati, presente sia in veste di allenatore che di atleta, porta a casa un fantastico quarto posto, nella categoria più spettacolare della manifestazione, la Open Maschile.



Claudio Ponzani, presidente del Cnvs, è soddisfattissimo della prestazione dei suoi atleti e già pensa con ottimismo ai prossimi mondiali che si disputeranno a luglio nelle acque del “nostro” Lago del Salto.