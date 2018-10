© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel week end appena trascorso, sono andati in scena a Nurri (Sardegna) i Campionati Italiani di categoria di Wakeboard. Oltre 50 i riders iscritti, pronti a sfidarsi in evoluzioni mozzafiato, per potersi fregiare del titolo di Campione di Italia.Il Club Nautico Varco Sabino di Rieti, non poteva mancare; presente alla manifestazione con 7 atleti, è tornato a casa con un ricco bottino di medaglie: 2 ori, un argento e un bronzo.Le prime medaglie arrivano nelle finali di sabato:- negli Under 10 Boys, medaglia di bronzo per Alessandro Acampora, che arriva terzo;- nelle Under 14 Girls, la prima medaglia d’oro, grazie alla atleta reatina Giulia Castelli che si classifica prima e conquista il titolo di Campionessa Italiana; ottimo anche il sesto posto dell'altra reatina Giorgia Granati.Con le finali di domenica arrivano le altre soddisfazioni :- nella categoria Master Woman, medaglia d’oro per Giorgia Tondini- nella categoria Junior Woman, fantastica medaglia d’argento per Maria Sole Ponzani.Ottime le prestazioni di Leonardo Moscatello e Matteo Marcelli, classificati rispettivamente quinto e sesto nella finale della categoria Under 14 Boys (sicuramente una delle categorie più agguerrite).Soddisfattissimo il presidente del Cnvs, Claudio Ponzani: «Sono molto soddisfatto per la prestazione di tutti nostri atleti che coronano l’impegno e il sacrificio profuso nella stagione appena passata. Ringrazio i nostri tecnici che hanno contribuito in maniera determinante alla formazione atletica di questi ragazzi. Sono inoltre orgoglioso di ufficializzare che, anche grazie alla medaglia d’oro appena conquistata, la nostra atleta, neo campionessa, Giulia Castelli, ha ricevuto la sua prima convocazione nella Nazionale Italiana di Wakeboard».