Estesa alla stagione invernale 2024/25 la validità dei voucher e degli skipass acquistati tra novembre e marzo scorsi

RIETI - Nell’ultimo consiglio di amministrazione di Asm, è stato deliberato di estendere alla stagione sciistica 2024/25, la validità dei voucher acquistati a novembre e dicembre 2023. Analoga misura è stata prevista per i voucher convertiti in skipass e per gli abbonamenti stagionali acquistati successivamente alla campagna di prevendita, fino a marzo 2024.

Pertanto tutti i possessori di voucher o di skipass stagionali acquistati nella stagione invernale 2023/24 otterranno uno sconto di pari valore sull’abbonamento stagionale 2024/25.