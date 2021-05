Rieti, voragine in via Tancia: chiuso un tratto della strada

RIETI - Voragine in via Tancia chiusa la strada poco oltre il supermarket Md in direzione Contigliano all'altezza del civico 57. Un enorme buca nell'asfalto si e aperta lungo la Provinciale Tancia che in alcuni momenti - prima dell'immediato intervento della polizia locale del Comune di Rieti - ha messo ha rischio il traffico veicolare e l'incolumità degli automobilisti.

La strada è stata chiusa con deviazione in via Fratelli Sebastaini per chi procede versoContigliano e in via Di Carlo per chi proviene da Contigliano. Sul posto anche il personale tecnico degli uffici comunali preposti. L'assessore Onorina Domeniconi ha invitato tutti i cittadini alla pridenza e al rispetto della segnaletica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA