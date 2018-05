RIETI - I Carabinieri Forestali sono intervenuti in località “Borgo Sala” a seguito dell’apertura di una voragine.

Ad operare la Stazione Carabinieri Forestale di Rieti.



I Carabinieri della Stazione Forestale di Rieti , durante il normale servizio di controllo del territorio, posto in essere in agro del Comune di Rieti in Sabina località “Borgo Sala ”, notavano che all’interno del bosco misto di specie quercine, in prossimità di un’area molto frequentata in quanto da sempre oggetto di picnic, si era aperta una voragine di dimensioni non trascurabili, di diametro di circa 25 metri e una profondità di circa 15 metri. I militari si sono subito attivati per mettere in sicurezza la zona, pre allertando le Autorità competenti in materia.

Al momento si sta provvedendo a delimitare l’area con nastro bicolore al fine di evitare che i frequentatori della zona non avvedendosi per tempo del potenziale pericolo possano cadere all’interno del baratro con conseguenze facili da immagi mere.

In merito la tesi più accreditata è legata agli eventi meteorici che stanno caratterizzando questa primavera.

Per ulteriori approfondimenti bisognerà attendere riscontri di tipo geologico.

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA