Domenica 3 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Rieti si aggiudica la 41esima edizione dei Campionati del mondo di volo a vela in programma nel 2027. Per la terza volta nella sua storia - dopo già le due edizioni iridate andate in scena nel 1985 e nel 2008 - l’aeroporto “Ciuffelli” è stato nuovamente selezionato dalla Igc, la Commissione internazionale di volo a vela per ospitare la competizione mondiale che, fra tre anni, vedrà schierarsi sulla pista di decollo di via Rosatelli i piloti appartenenti alle classi di gara Standard, Club e 15 Metri.

La votazione. Un risultato quasi del tutto insperato per Rieti, che ieri mattina a Tolosa, in Francia, si è aggiudicata l’assegnazione del Mondiale dopo una votazione al cardiopalma contro l’unico altro avversario in gara, la quotatissima cittadina francese di Vinon. Dopo la presentazione della candidatura reatina svolta venerdì pomeriggio - davanti ai trentadue membri della Commissione internazionale - da parte del presidente della sezione tecnico sportiva di volo a vela dell’Aero Club d’Italia Marco Scarafoni e dal direttore di gara delle competizioni volovelistiche reatine Aldo Cernezzi, la sensazione era che il concorrente francese partisse indubbiamente avvantaggiato, grazie alla decisione di svolgere l’assemblea della Igc proprio in Francia.

Il colpo di scena. Il vero colpo di scena, però, si è verificato ieri mattina al momento della votazione: l’esperienza internazionale e la conoscenza del mondo volovelistico reatino da parte di Scarafoni e Cernezzi ha trascinato al pareggio i voti espressi dai membri della Igc, facendo chiudere la prima votazione con una parità di 16 preferenze per Rieti e 16 per Vinon, quando si pensava invece che i francesi sarebbero riusciti a spuntarla già al primo turno. A decidere l’esito dell’assegnazione è stato quindi il ballottaggio seguito pochi istanti dopo, quando si è verificato lo spostamento di due voti, facendo così trionfare Rieti con 18 preferenze contro le 14 di Vinon.

I nuovi incarichi. Una conclusione strepitosa, supportata da Regione Lazio, Comune di Rieti e dalle lettere di presentazione distribuite a ciascun membro della commissione e firmate dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dall’assessore allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo e dal presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma. «Abbiamo svolto un grande lavoro di squadra e ringrazio il direttore sportivo Aldo Cernezzi per lo straordinario impegno - dice Marco Scarafoni, che ora assumerà il ruolo di direttore organizzativo dei Mondiali 2027 – È vero, partivamo sfavoriti, ma solo sulla carta. La verità è che il nostro progetto ha convinto tutti e sapevamo di poter spostare il favore del pronostico dalla nostra parte. Ora comincia una grande avventura e sono certo che il nostro gruppo, insieme alle istituzioni che hanno sempre creduto nel progetto allestito in questi mesi, saranno in grado di far brillare Rieti e l’Italia di fronte al mondo».

Ad Aldo Cernezzi, invece – dopo l’esperienza accumulata a partire dal 2015 come guida dei piloti nella Coppa Internazionale del Mediterraneo e nella Coppa Città di Rieti – il Mondiale riserverà il titolo di direttore sportivo: «Ringrazio Marco Scarafoni per il grande lavoro che ha svolto nel rapporto con gli Enti privati e pubblici del Lazio e nazionali, e per avermi saputo motivare con lo stesso entusiasmo che ha poi contagiato la commissione internazionale. Non vedo l’ora di poter contribuire, per la mia parte, alla riqualificazione dell’aeroporto di Rieti, al fine di garantirgli il massimo splendore per i prossimi decenni».

La spinta della Regione Lazio. A convincere la commissione internazionale sono state anche le rassicurazioni offerte da Scarafoni e Cernezzi – in sede di presentazione della candidatura - sulla completa riqualificazione del Ciuffelli entro il 2027, così da renderlo a misura di Mondiale. Merito soprattutto dell’impegno messo in campo dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi che – rimasta costantemente in contatto con la delegazione italiana durante tutta la trasferta francese - a partire dal giugno 2023 ha avviato il reperimento dei 15 milioni di euro necessari al completo rifacimento dell’aeroporto, per il recupero del ristorante e dell’area circostante e la realizzazione di strade e parcheggi interni, di bagni, docce, aule multimediali per briefing e debriefing e di una nuova pista in erba che, dal lato nord dell’aeroporto, consentirà ai volovelisti di decollare verso sud.