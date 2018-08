di Giacomo Cavoli

RIETI - E' finito furoicampo atterrando in un prato di via Pratolungo, a poca distanza dall'aeroporto Ciuffelli.



Momenti di apprensione, nel pomeriggio, per uno dei concorrenti in gara alla Coppa Internazionale del Mediterraneo, che non è riuscito a rientrare al Ciuffelli probabilmente a causa del forte maltempo che si è improvvisamente abbattutto sulla città, con pioggia e raffiche di vento.



Sul luogo dell'incidente, i vigili del fuoco e un equipaggio del 118, che ha soccorso il pilota e sta verificando le sue condizioni di salute, che non resterebbero però particolare preoccupazione. L'aliante ha subito danni alla coda, che si è spezzata.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28



