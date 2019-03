Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa con grande successo la seconda tappa del Torneone di Minivolley Fipav questa volta organizzato dal Volley Cittaducale che con il suo impegno nel settore giovanile ha fatto da padrone di casa alle società che hanno aderito.Dopo la buona riuscita dell’apertura a Montopoli in Sabina, il PalaRufina ha ospitato oltre 90 bambini che hanno trascorso una mattinata di allegria. Il Carnevale ha fatto da contorno alla manifestazione dal tema "Le streghe stregate"; quatto le società partecipanti all’iniziativa: l’Asd Pallavolo Poggio Mirteto, il Team Volley Quattro Strade, la Starlight Sabina Volley.Soddisfatta la dirigenza giallo - blu che ha visto anche la collaborazione delle allenatrici del Volley Cittaducale trasvestirsi da “streghette”, trascorrere in un clima festoso e ricco di divertimento la giornata insieme alle le piccole giocatrici in erba che sotto rete hanno avuto modo di scontrarsi con le rivali nei campi allestiti.L’ultima tappa, che chiuderà il Torneone S3 è prevista per il mese prossimo, ad organizzare la terza giornata la Starlight Sabina a Passo Corese.