RIETI - È stata la Palestra Comunale di Montopoli in Sabina ad ospitare la prima tappa del Torneone S3 Fipav per la stagione 2018-2019. I piccoli atleti del mini- volley sono stati accolti dall’ Asd Pallavolo Poggio Mirteto che ha fatto gli onori di casa alle società ospiti delle società del Team Volley Cittaducale, Team Volley 4 Strade e Starlight Sabina Volley.Un clima di festa e allegria che ha coinvolto oltre 70 atleti nati tra il 2002 e il 2007 che insieme alle loro famiglie hanno trascorso una giornata ricca di sport e divertimento. Nei campi allestiti per l’occasione dalla dirigenza della Pallavolo Poggio Mirteto insieme a Serena Sconci ed Aurora Mazzoli, allenatrici del mini-volley, si sono sfidati per l’intera manifestazioni numerosi bambini che hanno potuto usufruire anche del Trucca Bimbi per respirare il clima del Carnevale; inoltre, sempre vicino alla società l’importante presenza della sezione della Croce Rossa della Bassa Sabina.Entusiasta della riuscita dell’evento la Presidente Elena Paolucci: «Un grazie a tutti per aver contribuito alla riuscita della manifestazione, è stato un piacere ospitare società amiche e tanti piccoli giocatori in erba. Abbiamo intrapreso un percorso che ci gratifica ogni giorno di più e cercheremo di fare sempre meglio».Prossima tappa domenica 3 marzo, ad ospitare il Torneone S3 il Team Volley Cittaducale nella Palestra di Santa Rufina.