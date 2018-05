di Giulia Moroni

RIETI - È stato l’impianto del PalaRufina a ospitare la chiusura della terza e ultima tappa della stagione del “Torneone” di minivolley, patrocinato dalla Fipav. Ad organizzare l’evento il Team Volley Cittaducale che ha colto l’occasione per chiudere l’anno sportivo con numerosi bambini.



Presente alla manifestazione la società del Team Volley 4 Strade che ormai da due anni collabora con il Team Angioino con importanti impegni e numerose collaborazioni e ottimi risultati. I più piccoli in un clima di allegria e divertimento si sono battuti sotto rete in una mattinata ricca di entusiasmo che ha visto anche il coinvolgimento dei genitori, accorsi sugli spalti per il tifo ai propri figli.



Con questa giornata, l’allenatrice Virginia Bianchetti e il suo Team Volley Cittaducale, rafforzano ancora una volta l’impegno nel settore giovanile sempre pronto all’arricchimento tecnico e sociale dei ragazzi che entusiasta conferma l’ottima riuscita: «E’ stata una piacevole mattinata di volley con tanta affluenza di bambini e genitori; insieme abbiamo chiuso una stagione agonistica piena di risultati positivi che ha contribuito a consolidare la collaborazione tra i due Team».





Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA