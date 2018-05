di Giulia Moroni

RIETI - Un forte settore giovanile per il Team Volley Quattro Strade che anche quest’anno ha dato l’opportunità a molte ragazze di affrontare diversi campionati, con risultati soddisfacenti e una crescita individuale importante per le pallavoliste del futuro. Sono state oltre 100 le partite disputate nei campionati giovanili Fipav dentro e fuori la Provincia reatina per le biancoblù.



Ad analizzare attentamente ogni singola categoria l’allenatore e anima della società Marco Di Lieto: «Nel complesso mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Secondo me l’andamento dei campionati con le formule stabilite dal Comitato di Roma necessita di una fase di adattamento, per le ovvie ragioni di programmazione delle attività nel periodo delicato coincidente con le gite scolastiche che hanno influito nell’ultima parte dell’anno. Rispetto ai campionati disputati in under 12 con un gruppo in gran parte nuovo e con molte bambine che si sono affacciate quest’ anno alla pallavolo abbiamo ben figurato in classifica; è mancata un po' di convinzione nei momenti importanti. In under 13 ad inizio campionato abbiamo regalato qualcosa ma la crescita del gruppo ha dimostrato di meritare la piazza d'onore. In particolare si evidenzia la crescita di Angelica Deli classe 2005, selezionata dal Centro di Qualificazione Territoriale di Roma che insieme ad Aurora Violini hanno esordito in prima squadra giocando da titolari le ultime partite di prima divisione – continua raggiante Di Lieto – Con l’under 14 abbiamo avuto anche la possibilità di conoscere realtà diverse grazie anche alla partecipazione al Torneo Nazionale di Bastia Umbra, inoltre il primo posto del girone conferma un gruppo in netta crescita (lo stesso dell’under 16) che ha lavorato anche con la prima squadra. – il coach conclude: Abbiamo centrato il nostro obiettivo, la collaborazione con il Team Volley Cittaducale ha dato ottimi risultati: sono stati messi in campo due formazioni con due codici diversi e la prima divisione è riuscita a centrare la salvezza con tre giornate dii anticipo».

Gioved├Č 17 Maggio 2018



