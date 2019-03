LE SQUADRE FINALISTE

I.C. Minervini Sisti

I.C. Mannetti Antrodoco

RIETI - Nella Finale dei Campionati Provinciali Studenteschi di Pallavolo per gli istituti di I grado disputata questa mattina presso il Palacordoni, la Scuola media Sisti ha confermato l’ottimo periodo di forma agonistica vincendo un altro meritatissimo Titolo provinciale. Le Cadette allenate dalla Prof.ssa Simona Micheli hanno battuto piuttosto agilmente le pur brave e grintose ragazze dell’I.C. di Antrodoco, guidate dalla Prof.ssa Graziella Scarsella, mettendo in mostra una maggior compattezza di squadra e un buon livello tecnico vincendo per 3-0 (25/9, 25/19, 25/12).Il team della Sisti, caricatissimo e motivato, è pronto per affrontare le squadre vincitrici delle altre province nella Finale Regionale in programma a Roma il 16 aprile.: Camilla Basilici, Sofia Berducci, Marta Bucci, Emma De Angelis, Beatrice De Santis, Beatrice Persio, Vittoria Marinelli, Stefania Ricci, Sofia Tanilli, Elisa Trinchi, Aurora Violini, Deborah Vittori. Prof.ssa Simona Micheli: Ginevra Berardi, Francesca Carloni, Rachele chiuppi, Micol D’Eramo, Michela Di Biagio, Rita Di Giampaolo, Gaia Elbasani, Valeria Matteo, Daria Molcean, Sofia Montani, Giulia Nicoletti, Camilla Rossi. Prof.ssa Graziella Scarsella.