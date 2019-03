LE SQUADRE VINCITRICI

IIS VARRONE

IIS GREGORIO DA CATINO

RIETI - Si sono svolte stamattina le Finali Provinciali dei Campionati Studenteschi di Pallavolo riservate agli Istituti di II grado presso la palestra “ Paolo Rosi “ (ex San Liberatore). Due finali molto combattute, entrambe concluse al terzo set, per designare gli Istituti che ci rappresenteranno alla Fase Regionale.Nella categoria Allieve , dopo il primo set vinto dalla squadra del Liceo Rocci (25-23), le ragazze del Liceo Varrone hanno ribaltato il risultato vincendo gli altri due set, sempre di stretta misura ( 25-22, 15-13), aggiudicandosi il titolo di Campionesse Provinciali.Stesso andamento anche nel match maschile, con il primo set vinto dal Liceo Jucci (25-23) e il sorpasso più netto dell’IIS Gregorio Da Catino nei due successivi (25-19, 15-10), con grande soddisfazione per l’Istituto della Sabina che purtroppo deve fare i conti con la temporanea (speriamo) chiusura della palestra del Polo Didattico.: Sara Di Leno, Valeria Bertoni, Madalina Bruno, Giada Carducci, Ludovica Cavalli, Michela Chinzari, Virginia Clementini, Angela Di Giampaolo, Sofia Falcone, Irene Guadagnoli, Marika Novelli, Maria Pastore, Sofia Picuti, Giulia Piras, Alice Reginaldi . Allenatore Prof. Fabio Poles.: Alessandro Biccirè, Flavio Bocola, Paolo Ciaccio, Edoardo Biccirè, Luca Francesco Cima, Elia D’Ovidio, Rocco Maria Di Bartolo, Michele Feliciangeli, Francesco Magrini, Catalin andrei Negoita, Tommaso Tiburzi, Francesco Vallone. Allenatrice Prof.ssa Eleonora Parrini.