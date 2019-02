CLASSIFICA

RIETI - È l’Asd Volley Academy Rieti ad aggiudicarsi il derby reatino della seconda divisione femminile in casa dell’Asd Volley 4 Strade che cede 0-3 (20-25, 12-25, 19-25) alle rossoblù di Daniela Monteriù.Inizio equilibrato tra le due squadre che giocano in sostanziale equilibrio il primissimo frangente di gioco fino al 19-22 dove Arisi e compagne prendono il sopravvento e chiudono 20-25. Nel secondo set le padrone di casa non reagiscono subendo un pesante 12-25, brave nel terzo a cercare una reazione che riporta la partita a ritmi elevati costringendo per poco tempo anche le ospiti a rincorrere le giovani di Marco Di Lieto che devono però inchinarsi al gioco fluido e attento delle rivali che si aggiudicano la gara di andata del derby (ritorno previsto il 4 maggio).Ora l’Academy, in piena zona play-off in terza posizione, una partita in meno e 19 punti all’attivo sabato attende in casa nella palestra della scuola media A.M.Ricci alle ore 17 la capolista A.s.d. Roma Xx Volley per restare sul podio del girone C.Raggiante il coach dell’Academy Daniela Monteriù:« Sono soddisfatta del gruppo, stimo lavorando bene con serenità in palestra, sia con la società , con lo staff e le ragazze. I risultati arrivano e la vittoria di oggi conferma il livello di sabato scorso (la vittoria 3-0 sul Volley Formello) che stiamo crescendo».Il Volley 4 Strade resta fanalino di coda del girone ma l’allenatore Marco Di Lieto analizza cosi la gara: «Il derby è sempre un derby, una partita sentita; abbiamo fatto degli innesti anche dalla nostra prima squadra facendo ruotare un po’ tutte le ragazze che con la loro esperienza aiutano il gruppo di giovanissime under 13 e 14 in campo. Le ragazze non hanno giocato secondo le loro caratteristiche e con poca lucidità che ci avrebbe aiutato in alcuni momenti; il nostro obiettivo resta comunque far crescere queste giovani atlete».Asd Roma Xx Volley 28Piva Under 23Unipol Sai V.a. Rieti 19Starlight Volley Sabina 18Asd Volleyro' Blu Under 18Spes Juventute Under 17Volley Team Monterotondo Under 14Volley Formello 13Giro Volley Arancio 11Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 7Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0