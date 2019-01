ASD VOLLEY ACADEMY RIETI

Ultimo aggiornamento: 12:05

RIETI - Nell’ottava giornata di seconda divisione del girone C l’Unipol Sai conquista un punto al tie-break a Fara Sabina in casa della terza in classifica dopo un partita entusiasmante; sconfitto in casa il Team Volley 4 Strade che si arrende al Casal De’ Pazzi 1-3.L’Academy Rieti non riesce a portare a casa la vittoria dopo una partita combattuta fino al tie- break; le ragazze di Daniela Montieriù hanno ceduto alle padrone di casa della Starlight Volley Sabina che hanno confermato le ottime prestazioni tra le mura amiche. 3-2 (25-23, 25-13, 23-25, 20-25, 15-10) il risultato finale che lascia un pò l’amaro in bocca alle reatine per la prestazione effettuata dopo un match a ritmi elevati. 13 i punti per la formazione targata Unipol Sai V.a Rieti, in sesta posizione del girone C in coabitazione con la Volley Formello che sabato 2 febbraio sarà ospite nella palestra della scuola media A. M. Ricci alle ore 19:30 per lo scontro diretto; Arisi e compagne cercheranno il riscatto e i punti che consentirebbero di restare tra le prime posizione in classifica.Termina 1-3 (17-25, 26-24, 12-25, 17-25) per la Polisportiva Casal De’Pazzi Asd Under la partita in casa del Team Volley 4 Strade che solo nel secondo set riesce a spuntarla sulle romane. Due i set vinti fino adesso dalle giovani di Marco Di Lieto in questo campionato ma il coach reatino è consapevole: «Non mi interessano i risultati, avevamo chiesto l’iscrizione in terza divisione ma ci hanno poi iscritto in seconda, giochiamo con delle ragazze molto giovani, per loro questa categoria è una palestra per la crescita importante».Domenica 27 gennaio, partita mattutina alle ore 11:30 per le biancoblù ospiti al PalaLuiss di Roma del fanalino di coda Asd Poolstars Volley UnderA.s.d. Roma Xx Volley 22Piva Under 20Starlight Volley Sabina 16Spes Juventute Under 14Asd Volleyro' Blu Under 14Unipol Sai V.a. Rieti 13Volley Formello 13Volley Team Monterotondo Under 9Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 7Giro Volley Arancio 7Team Volley 4 Strade Asd Under 0Asd Poolstars Volley Under 0