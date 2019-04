Ultimo aggiornamento: 10:53

RIETI - È stato il PalaCordoni di Rieti ad ospitare l’ultimo raduno del Centro di Qualificazione Territoriale maschile di Roma dei ragazzi di Roma i nati nel 2004, in vista del Trofeo delle Province in programma il 6 e 7 aprile. 17 gli atleti scelti da coach Massimiliano Giordani e i selezionatori Fabio Cristini e Francesco Caminiti che hanno calcato il parquet reatino.Due giorni importanti per la pallavolo laziale in vista delle finali nazionali femminili under 16 che avrà la fortuna di ospitare il territorio di Rieti ed Amatrice così come ricordato dal presidente della Fipav Roma Claudio Martinelli: «La scelta di organizzare a Rieti questo ultimo step prima del Trofeo delle Province non è casuale questo territorio ha grande voglia di pallavolo e come CT Roma, coordinando le attività di Rieti e provincia dal 2016, vogliamo sempre di più incentivare questa passione. Dal 28 maggio al 2 giugno organizzeremo qui le finali nazionali dell'Under 16 femminile. Un evento che avrà una doppia valenza: sportiva, con gare di altissimo livello e 28 formazioni provenienti da tutta Italia, e sociale, perché una straordinaria comunità come questa tra tante difficoltà può e deve rinascere e ripartire grazie allo sport».Per il capoluogo di Provincia la soddisfazione di vedere il reatino Misaele Iannello dell’Asd Volley Academy tra i giocatori in campo come afferma anche la vice presidente del comitato territoriale di Roma Paola Camilletti: «Ci piaceva averlo con noi, si è impegnato molto ed è cresciuto, deve essere il germe anche per altri ragazzi di Rieti che pensano di non poter andare avanti, Misaele è la testimonianza che bisogna impegnarsi e mettere a disposizione il proprio talento, speriamo di essere seguiti anche dagli altri ragazzi. Siamo contenti del percorso svolto – continua la Camilletti – grazie a questi raduni i ragazzi crescono a livello fisico e mentale come atleti perché svolgono delle attività che con le squadre non fanno; dobbiamo ricreare entusiasmo che per noi è fondamentale con gli eventi in vista delle finali che coinvolgeranno tutta Italia. Mi preme ringraziare le famiglie dei ragazzi che durante tutto l’anno sono state sempre disponibili seguendo i ragazzi in qualsiasi posto ed il Comune di Rieti che ci ha concesso l’impianto gratuitamente».Il raduno si è concluso con una partita contro l’under 18 della Polisportiva CLT Terni, ovazione del pubblico all’ingresso di Misaele Iannello, supportato dal pubblico di casa: «È stata una bellissima sensazione sentire molte persone che tifavano me e inizialmente mi sentivo un po' teso - afferma il reatino - ma poi dopo la prima palla mi sono sbloccato ed ho iniziato a divertirmi; oltre ad essere una bellissima esperienza, la partecipazione a questo collegiale mi ha permesso di crescere sia nello stile di gioco che nell’ambito psicologico , grazie alľ aiuto fondamentale degli allenatori».