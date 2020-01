Ultimo aggiornamento: 10:27

RIETI - Per l’ottavo anno consecutivo l’Asd Volley Quattro Strade ha partecipato al torneo nazionale “Città di Bastia” dedicato per la nona volta alla memoria di Tomasso Sulpizi organizzato dalla società sportiva Bastia Volley che ha visto la presenza di numerose società provenienti da tutte le ragioni d’Italia.«È l’ottavo anno che partecipiamo a questo torneo – ha affermato l’allenatore Marco Di Lieto – abbiamo giocato con l’under 16, metà composta da under 14; sono soddisfatto della prestazione, siamo arrivati ottavi ma abbiamo espresso un gioco all'altezza delle migliori, tanti set li abbiamo persi per pochissimi». La società biancoblù è già a lavoro per il nuovo anno che vedrà in campo prima le fasi conclusive dei campionati élite: «Con l’under 14 giocheremo per 9/12 posto, con l’under 16 per 17/20 posto. L'unico rammarico sono state le prestazioni delle fasi eliminatorie, poco incisive e sfortunate - continua Di Lieto - Il bilancio di questa prima parte di stagione assolutamente positivo, abbiamo vinto il girone élite con l’under 14, secondi con l’under 16 e terzi con l’under 13».Un ricco programma anche per i prossimi mesi per la società reatina: a febbraio in campo con tutte le compagini giovanili schierate: under 12 (tutt'ora in corso), il torneo “ Favretto” under 13-14 e 16 oltre alla terza divisione open e la prima divisione già in corso.