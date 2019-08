© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione dell’Asd Pallavolo Poggio Mirteto che dai social promuove l’anno sportivo in arrivo. Dirigenza in fermento dopo la ricostituzione del nuovo direttivo guidato anche quest’anno da Elena Paolucci, donna, mamma ed imprenditrice che insieme ad un gruppo di giovani, si impegna a non disperdere la pluridecennale esperienza dell'associazione Asd Pallavolo Poggio Mirteto, valorizzando e promuovendo nella bassa sabina uno sport giovanile e popolare.Grazie al supporto di un qualificato staff tecnico, i colori giallo- blu scenderanno in campo in diversi campionati dalle giovanili (minivolley misto, under 12/13 femminile, 13/14 maschile, under 16 femminile) alla terza divisione maschile e femminile e per i simpatizzanti di questo sport la possibilità di svolgere un campionato amatoriale misto. Riconfermato il progetto del settore maschile seguito dall'allenatore Giampiero Santucci; mentre , un'importante novità sarà il sostegno alle attività sportive per i diversamente abili, attraverso uno specifico programma di azione in collaborazione con Croce Rossa Italiana.Ad aprire la stagione la giovane neo-vice presidente Chiara Fiori: «Credo che lo sport svolga un ruolo importantissimo nella formazione, nella socializzazione, nello sviluppo e nell'educazione. È una guida educativa molto importante, sinonimo di impegno, voglia di mettersi alla prova, superare i propri limiti. Sono onorata di far parte di questo direttivo. Mi impegnerò con gli altri consiglieri nel far conoscere questa opportunità ai giovani del territorio, nella buona riuscita delle varie iniziative dell'associazione e ad offrire a ragazzi e famiglie un servizio di qualità».