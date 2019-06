© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Asd Volley 86 Poggio Mirteto chiude la stagione con un ottimo bilancio nei campionati amatoriali Acsi. I ragazzi di mister Alessandro Semprucci hanno chiuso i tornei portandosi a casa il podio. Sono arrivati infatti il secondo posto nella categoria maschile e il terzo gradino del podio nel misto.Per il primo anno c’è grande soddisfazione per il sodalizio mirtense come ha commentato entusiasta Semprucci:«E’ stata una grande soddisfazione per noi giocarci entrambe le finali. Sono contento e soddisfatto per i traguardi raggiunti, soprattutto grazie ai due gruppi che con molto impegno e determinazione hanno portato avanti durante l’anno questo percorso raggiungendo l’obiettivo che arriva per la prima volta. Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare, stiamo già preparandoci per il prossimo anno; ora ci riposiamo un po’; c’è stato moltissimo lavoro alle spalle da svolgere, speriamo per la nuova stagione di riuscire a ritrovare gli impianti per svolgere la nostra attività, grazie all’impegno della nuova amministrazione comunale con la quale speriamo di collaborare al meglio. Intanto ci godiamo questo traguardo e per ringraziare tutti , soprattutto i nostri sponsor che ci hanno supportato nel corso dell’anno, stiamo organizzando la festa di fine anno che terremo in settimana per chiudere questa stagione piena di soddisfazioni».