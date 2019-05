© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Asd Pallavolo Poggio Mirteto è pronta ai saluti finali. Dopo una stagione ricca di campionati ed iniziative, il sodalizio guidato da Elena Paolucci si ritroverà a festeggiare la fine di tutte le attività sabato 8 giugno nella palestra di Montopoli di Sabina alle ore 16.00.A spiegare lo svolgimento del pomeriggio la Dirigente Marina Tobesi: «Allestiremo campetti per il gioco del mini volley, mentre, le atlete delle varie categorie, giocheranno tra di loro nel campo ufficiale, per finire poi con la partita genitori Vs figli. Quest’anno abbiamo deciso di lasciare libero sfogo, alle doti culinarie dei vari gruppi, proprio per creare un’occasione di convivialità. Tutti gli atleti sono invitati con le loro famiglie e se vogliono portare gli amici meglio ancora. Nessuno deve mancare a questa festa, un’occasione per salutarci ma anche un arrivederci a settembre con tante novità».Intanto, la società, con uno sguardo al futuro ha messo in programma anche una prova gratuita fino al 15 giugno aperta a tutti coloro, dal mini volley alla terza divisione, che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questo sport con tecnici qualificati, Andrea Saliola e Giampiero Santucci pronti a seguire gli allenamenti nella palestra della scuola media di Poggio Mirteto e quella comunale di Montopoli di Sabina.