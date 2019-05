Ultimo aggiornamento: 09:44

RIETI - Primo importante traguardo per il Volley ’86 Poggio Mirteto impegnato nel campionato amatoriale Acsi. Ancora in corso la stagione regolare per il misto, mentre per i ragazzi, tutti amanti della pallavolo che sono tornati sul parquet dopo anni per ritrovare la passione, sono arrivati dei risultati importanti. Il gruppo allenato da mister Alessandro Semprucci ha chiuso il girone in seconda posizione conquistando la finale del campionato prevista per l’8 giugno a Roma contro la formazione capitolina del Green Volley.Molto soddisfatto Semprucci: «Sono contento di come è andata la stagione, avevamo iniziato per gioco con questo gruppo, con allenamenti di due volte alla settimana, invece inaspettatamente è arrivato questo risultato. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi che hanno accettato tutte le condizioni, anche il fatto di non avere le palestre disponibili; abbiamo creato un bel gruppo, in sintonia e la sera, dopo gli allenamenti o le partite ci ritroviamo sempre a bere qualcosa e a mangiare una pizza insieme.Anche come società abbiamo raggiunto un traguardo, seppur piccolo importante; ora aspettiamo di terminare anche con il misto e a fine stagione concluderemo tutti insieme con una grande festa per l’anno trascorso. Infine ringraziamo tutti i nostri sponsor per il supporto fondamentale che ci rinnovano ogni anno».