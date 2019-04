Ultimo aggiornamento: 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Pallavolo Poggio Mirteto, con alcuni campionati ancora in corso, che hanno portato buoni risultati al sodalizio mirtense è pronta a un primo bilancio stagionale. A tracciare le somme il direttore tecnico Andrea Saliola, coach anche della Terza divisione femminile che a cinque giornate dalla fine del campionato si trova in sesta posizione del girone A con 16 punti.«Siamo migliorati tantissimo dall’inizio della stagione, abbiamo ancora un rendimento poco costante ma i miglioramenti li abbiamo visti soprattutto nelle partite di ritorno dove all’andata non siamo riusciti a giocarcele mentre al ritorno abbiamo combattuto. Naturalmente la mancanza di esperienza, in un girone in cui ci sono tre squadre con sole giovani ci ha penalizzato considerando che scendiamo in campo con tutte ragazze di 18-20 anni e qualcuna anche più piccola – afferma il tecnico – Saper uscire da un momento difficile, riprendere la concentrazione, fanno parte di un processo di crescita che si acquisiscono giocando; ci vuole tempo ma abbiamo intrapreso il percorso giusto».Soddisfazione anche dai campionati giovanili: « In under 16 la collaborazione con Fiano Romano sta dando i frutti sperati, rispetto allo scorso anno abbiamo fatto un salto avanti rispetto il livello quotidiano, le atlete sono cresciute molto e anche allenarsi una volta a Poggio Mirteto e l’altra Fiano ha permesso alle ragazze di uscire dal contesto quotidiano. In under 12 e 13 abbiamo tutte giovanissime alla prima esperienza in un campo grande e nel girone di ritorno siamo andati meglio».«Speriamo di mantenere i bei numeri anche nel minivolley – prosegue Saliola - sabato siamo stati a Passo Corese per partecipare alla terza tappa del torneone S3 FIPAV insieme alla Starlight. Da gennaio è entrata a far parte del nostro gruppo anche Laura Cantoni con la sua esperienza pluriennale alla quale cercheremo di dare spazio anche l’anno prossimo che ci darà una mano sia a livello organizzativo che strutturale. Un ringraziamento particolare – conclude il direttore tecnico – va alla nostra presidentessa Elena Paolucci che ci ha permesso di lavorare senza pressione ed è sempre disponibile, già stiamo lavorando per il prossimo anno insieme».