Ultimo aggiornamento: 10:17

RIETI - Nel suo secondo anno di attività dopo il ritorno della dirigenza con il presidente Claudio Curzi e il suo staff la società Volley’86 Poggio Mirteto ha ripreso a lavorare per la nuova stagione.Ancora presto per vedere in campo formazioni giovanili del sodalizio mirtense che già sta pensando a come organizzarsi per il futuro; intanto per adesso per permettere una organizzazione adeguata e vista la volontà di cominciare un nuovo percorso la dirigenza ha deciso di iscriversi ai campionati amatoriali ACSI. Sono circa quaranta gli atleti e appassionati di volley dai 16 anni in su che si dividono tra il campionato open maschile, femminile e misto. Al giro di boa dei gironi stanno arrivando buoni risultati per le formazioni allenate da Alessandro Semprucci, per il misto e il maschile e Gianluigi Giannini per il gruppo femminile anche se i due tecnici collaborano con molta sintonia in tutte le competizioni.«Abbiamo costruito un bel gruppo - affermano dalla società - non pensavamo di ottenere questi risultati in breve tempo, siamo un po’ penalizzati dalla palestra; la recente chiusura da parte della provincia della palestra del Polo Didattico di Poggio Mirteto ha rischiato di compromettere la nostra partecipazione ai campionati essendo l'unica struttura omologata a cui abbiamo accesso. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Montopoli in Sabina che ci ha dato la disponibilità per averci fornito le strutture e gli spazi per svolgere le nostre attività. Inoltre teniamo a ringraziare anche i nostri fedeli sponsor Ottica Roberto e Caffè Gentili che ci supportano, come tutte le piccole società ci autofinanziamo e il loro aiuto è fondamentale».